Seis agentes da polícia ficaram feridos e quatro pessoas foram detidas na sequência de uma manifestação em Londres no domingo à noite contra a morte do português Edir da Costa, informou esta segunda-feira a polícia britânica.

A manifestação, que terá contado com várias dezenas de pessoas, começou ao fim do dia de domingo junto da esquadra de polícia de Forest Gate, no este da cidade, tendo de seguida passado para a área de Stratford.

At the #Justice4Edson protest outside Forest Gate Police Station in London after another black man was killed by UK police#justiceforEdson pic.twitter.com/PFwWAAGkvD — TALL MAN (@JosephTumaini) June 25, 2017

Apesar dos esforços das autoridades para tentar acalmar os ânimos e dispersar a multidão, uma parte dos manifestantes voltou para Forest Gate, onde arremessaram objetos contra a polícia e incendiaram alguns caixotes do lixo, levando à intervenção dos bombeiros.

Os confrontos continuaram até de madrugada, quando o grupo finalmente dispersou.

Riot police geared up outside forest gate police station pic.twitter.com/vAPdhwyY0n — Aktar Hussain (@aktarhussain87) June 25, 2017

Os protestos pretendiam denunciar as alegadas circunstâncias da morte do jovem de 25 anos, que morreu na passada quarta-feira no hospital na sequência de uma operação policial.

A família de Edir Frederico da Costa, conhecido pelos próximos como Edson, alega que o jovem foi vítima de violência dos agentes que o tentaram prender a 15 de junho.

O caso está a ser seguido pela Comissão Independente de Queixas contra a Polícia (IPCC), que indicou, na sexta-feira, que uma primeira autópsia não encontrou fraturas ou lesões no pescoço ou na coluna da vítima.