Manifestantes pedem encerramento da central nuclear de Almaraz

2017-01-12 19:35

Algumas centenas de pessoas estão concentradas em frente do Consulado de Espanha, em Lisboa, em protesto contra a central nuclear espanhola de Almaraz. A manifestação foi convocada pelo movimento ibérico anti-nuclear e nela participam, entre outros, a dirigente do BE, Catarina Martins, e o secretário-geral do partido espanhol Podemos da Extremadura, Alvaro Jaen