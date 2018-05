O Ministério Público levantou o segredo de justiça à auditora da Proteção Civil sobre os incêndios de Pedrógão Grande. Numa nota publicada no seu site, a PGR esclarece que documento foi junto ao processo, como tinha sido referido pelo Governo, e que como tal estava em segredo de justiça. No entanto, e dada a importância para o "esclarecimento público", foi decidido divulgar o documento.

Como foi oportunamente divulgado, o Ministério Público recebeu, em novembro de 2017, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o relatório final de uma auditoria realizada por aquela entidade na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande. Este documento foi junto aos autos onde se investigam as circunstâncias que rodearam os referidos incêndios, sendo considerado no âmbito das investigações em curso. Este inquérito encontra-se em segredo de justiça, entendendo-se que, quando um documento é incorporado num processo em segredo de justiça, passa a ficar sujeito a esse regime. Contudo, face à relevância do respetivo conteúdo para o esclarecimento público e por se considerar que não existe prejuízo para a investigação, procede-se à divulgação do referido relatório, do qual foram retiradas as identidades das pessoas nele mencionadas.