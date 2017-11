A Fenprof vai manter a greve e manifestação junto ao parlamento, marcada para quarta-feira, apesar da ausência do ministro da Educação, que foi hoje internado.

A nossa luta não é contra o ministro, é contra o Orçamento do Estado”

O líder da Fenprof, Mário Nogueira, acrescentou ter indicações de que Tiago Brandão Rodrigues deverá ser substituído pelos secretários de Estado no debate da especialidade do orçamento, marcado também para amanhã, no parlamento.

Para o mesmo dia, a Fenprof, a Federação Nacional da Educação (FNE) e outros sindicatos marcaram uma greve nacional e uma manifestação junto do parlamento.

Contactado pela Lusa, o secretário-geral da FNE, João Dias da Silva, disse, por sua vez, que se reunirá durante a tarde de hoje com os dirigentes da estrutura para decidir o que fazer relativamente às ações agendadas para quarta-feira.

O ministro da Educação vai faltar à audição parlamentar de discussão na especialidade do Orçamento do Estado, na sequência do seu internamento hospitalar por tempo ainda indeterminado. O ministro tem como diagnóstico síndrome vestibular agudo, o que o levou a cancelar a agenda prevista para hoje e vai ficar sob vigilância e investigação médica nos próximos dias.