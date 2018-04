Já são conhecidos os dez finalistas portugueses que participaram no concurso Global Teacher Prize Portugal, conhecido como o "Nobel" da Educação e que pretende distinguir professores com soluções inovadoras em contexto escolar.

Sete dos dez finalistas são professores do ensino público e os restantes três do privado, numa edição em que foram apresentadas 110 candidaturas provenientes tanto do continente como das regiões autónomas.

Cabe agora ao júri escolher o participante vencedor que não só receberá um prémio de 30 mil euros, como ficará automaticamente selecionado para a próxima edição mundial do prémio. O nome do vencedor será conhecido no próximo dia 16 de Maio.

Lista dos nomes professores finalistas:

Celso Costa, é professor de Ciências e Humanidades, 3º ciclo e secundário, ensino privado no Porto.

Para além das aulas, desenvolveu um programa: O CSS Program que é um programa direcionado para o treino de competências transversais que possam capacitar alunos, neste momento entre o 9o e o 12o ano de escolaridade, para uma adaptação bem-sucedida ao mercado de trabalho

Dulce Gonçalves, é professora do Ensino Especial, 3º ciclo e secundário, ensino público no concelho de Loures.

Criou o projeto Mentes Sorridentes, baseado em mindfulness, com o objetivo de aumentar os níveis de atenção e concentração na sala de aula, com reflexo no aproveitamento escolar e diminuir o número de ocorrências de natureza disciplinar.

Jaime Rei, é professor de Ciências e Robótica, 7º e 8º anos, ensino público, em Torres Vedras.

Desenvolveu vários projetos tecnológicos como forma de integrar os alunos com mais dificuldades de integração na escola, nomeadamente os mais tímidos ou aqueles com problemas de comportamento. Tem alunos vencedores em concursos nacionais e internacionais.

Joana Simas, é professora de História, 5º e 6º anos, ensino privado, na Amadora.

Trabalha a integração crescente da tecnologia nos projetos que desenvolvo ao redor do currículo de História e Geografia de Portugal.. Os alunos usam tópicos como a Revolução Francesa, recriando batalhas em "Minecraft", criam bandas desenhadas no "Comics Head" para representar a Revolução Liberal, ou animações no "PuppetMaster" para recriarem a Queda da Monarquia e a Instauração da República.

José Teixeira, é professor de Ciências, no Secundário, ensino público, em Chaves.

Há 12 anos fundou, na Escola Secundária Fernão de Magalhães, o Clube do Ensino Experimental das Ciências (CEEC), um projeto fora da componente letiva da disciplina e aberto à comunidade, às iniciativas dos alunos e/ou professores, com custos muito reduzidos, onde é aproveitado o material das escolas. O objetivo é ajudar os alunos a encontrar a sua vocação.

Maria João da Silva Passos, é professora de Matemática e Ciências, 5º e 8º anos, ensino público, em Ponte de Lima.

A utilização dos surfaces com caneta (pen), dos telemóveis e das aplicações educacionais do office 365 permitiram-lhe desenvolver práticas educacionais mais inovadoras e motivadoras para os alunos. Tem feito workshops com os Encarregados de Educação com o intuito de lhes explicar, através da metodologia de trabalho que utiliza, o modo como podem ajudar os seus filhos/educandos a estudar em casa bem como a aprenderem, cada um ao seu ritmo.

Maria Francisca Serra, é professora do Primeiro Ciclo, ensino privado, em Lisboa.

Desenvolveu uma abordagem que parte da fusão entre a Ciência e a Criatividade: Tudo começa por adotar uma atitude, independente dos alunos ou do contexto, que valoriza a capacidade de criar relações inesperadas entre conteúdos distintos. Passa pela criação de um ambiente quase utópico em sala de aula, assente no respeito e na liberdade, estimulando os alunos a propor hipóteses, experimentar teorias, debater ideias, inventar soluções.

Maria Cristina Simões, é professora de Ensino Especial, 1º ciclo, ensino público, em Tondela.

Trabalha práticas educacionais inovadoras, pois assentam na implementação do construto da qualidade de vida aos alunos que apoia, com base em oito domínios: desenvolvimento pessoal, autodeterminação, relações interpessoais, inclusão social, direitos, bem-estar emocional, bem-estar físico e bem-estar material.

Nelson Soares, é professor do pré-escolar, ensino público, em Ponta Delgada.

Na qualidade de educador de infância, desenvolveu investigação-ação em contexto de sala de atividades, tendo em conta problemáticas que ia encontrando junto dos alunos. As questões alusivas ao género e à cidadania entram na escola por intermédio das crianças, integrando o quotidiano escolar. Criou um conjunto de atividades que visam desconstrução de estereótipos de género.

Rosa Oliveira, é professora de Português, 3º ciclo e secundário, ensino público, em Aveiro

Desenvolveu o projeto "Narrativas de Vida" que tem como objetivo ajudar os alunos a lidar com seus problemas, comprometendo-os com a escola, a família e comunidade. Dinamiza oficinas de escrita com base em memórias / histórias da vida, permitindo conhecer melhor os alunos. Tem desenvolvido desde 2010 um método de investigação que auxilia a suplantar a escolarização com imaginação e criatividade, dando aos alunos a possibilidade de terem acesso à sua vocação literária natural e de recuperar o gosto por aprender, através do "educurar": isto é, educar e ao mesmo tempo curar.