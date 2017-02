A Baixa de Lisboa tornou-se numa zona “estranha aos nacionais”. É o que conclui o estudo “Mudanças e globalização na Baixa pombalina”, apontando para a perda de moradores e de espaços de comércio local.

Se tínhamos uma Baixa desertificada e envelhecida, agora temos uma Baixa estranha aos nacionais, em perda de moradores, de comércios locais, virada para os de fora, em que as ofertas e as ementas são para turistas, em que perdemos as lojas que nos atendiam - contei 117 encerradas nestes últimos anos”

O sociólogo e economista Guilherme Pereira explicou à Lusa que o estudo faz uma comparação entre a atualidade – dados de 2016 e do início de 2017 – e um levantamento realizado entre 2008 e 2012.

Das 900 lojas hoje observadas (junho e julho 2016), 50% já existiam entre 2010 e 2012, 45% são novas e as restantes 5% não foi possível apurar a data de abertura.

“As ruas do Ouro, Augusta e da Prata foi onde encerraram mais estabelecimentos – 43 dos 105 encerrados entre 2010 e 2016 e as novas lojas surgiram predominantemente nestas mesmas ruas - Augusta, do Ouro e da Prata –, bem como nas da Madalena e Fanqueiros, o que no conjunto totaliza 51% das novas atividades abertas”, apurou o sociólogo e economista.

A maior parte das novas lojas da Baixa estão instaladas em prédios não reabilitados. Já os edifícios renovados, "na maioria das vezes por demolição integral do interior, são configurados e abertos para hotéis e não tanto para habitação nem comércio”.

Revelações inesperadas

De acordo com Guilherme Pereira, a ideia da realização do estudo surgiu em 2008 quando se pronunciava uma renovação da Baixa e estava em curso uma candidatura da Baixa e Chiado a património da Unesco, pelo que a atualização dos dados entre 2016 e o início de 2017 foi “um balanço das mudanças entretanto operadas, muito maiores do que se supunha à partida”.

A observação quotidiana, de passagem, desperta a análise mais atenta e aí surgem revelações, que não se esperavam: o enorme número de lojas de ‘souvenirs low-cost’, que se multiplicaram por 10 em seis anos, enquanto as de artesanato nacional se reduziram e as de artesanato de outros países quase desapareceram”.

Os principais problemas

O sociólogo e economista aponta “a reabilitação para uso e mercados externos, o despejo de comércios – mesmo se viáveis e em pleno funcionamento –, a saída de moradores por alta de rendas ou por não renovação de contratos de arrendamento, a subida de rendas e dos preços de venda para bolsas estrangeiras e não para o mercado local” como os problemas mais evidentes.

Daí o alerta de Guilherme Pereira de que a Baixa pombalina está a tornar-se numa “zona alheia à cidade, à semelhança de outros bairros de Lisboa”.

Recomendações

O sociólogo e economista propõe várias coisas para mudar este retato da baixa pombalina:

reforma da lei do arrendamento

definição de cotas de áreas de construção permitidas e licenciadas para comércio, serviços, hotelaria e habitação

condicionamento do alojamento local

classificação de lojas com história

aprovação de projetos de reabilitação urbana que salvaguardem uma parte de área residencial, de comércios e de serviços a preços e rendas condicentes com a economia e a população local

garantia e fiscalização da construção antissísmica.

