Quer a Prio, quer a EDP, que ganharam o concurso para a instalação de novos postos de carregamento rápido de carros elétricos, prometem não cobrar pelo abastecimento nos primeiros meses.

Durante todo o ano de 2017, não será cobrado o carregamento nos cinco postos da EDP Comercial, instalados na sequência de um concurso público. Depois, a “partir de 2018, carregar por exemplo 80% da bateria de um Nissan Leaf custará entre 3,5 e 4,8 euros, dependendo do posto de carregamento”, afirmou à Agência Lusa fonte oficial da empresa.

No concurso promovido pela MOBI.E para a colocação de 14 novos postos de carregamento, a EDP ganhou a instalação de cinco deles, três dos quais (Évora, Aveiro e Viana do Castelo) estarão operacionais no final da próxima semana. Já os equipamentos de Valença e Vila Real devem começar a funcionar até ao final de janeiro.

"Tudo preparado para arrancar"

Já a Prio, que venceu um lote, informou ter “tudo preparado para arrancar” em Coimbra, na avenida da Lousã, segundo o gestor de Desenvolvimento de Negócio da empresa, Carlos Ferraz.

O responsável revelou que serão oferecidos os quatro primeiros meses de carregamento para utentes do cartão frota elétrica da empresa.

O sistema da empresa está preparado para cobrar por tempo ou por quilowatt, com o operador a indicar que “em princípio será por quilowatt”.

Quanto ao início de funcionamento do posto, Carlos Ferraz acredita que acontecerá “antes do final do mês”.

“Ao longo das próximas semanas”

Na terça-feira, o Ministério do Ambiente informou que nas "próximas semanas" serão instalados os 14 postos de carregamento e que continuam os trabalhos nas autoestradas A1, A6, A8, A22 e A23.

Paralelamente, continua a ser feita a instalação dos postos de carregamento rápido previstos para as áreas de serviço das autoestradas, pelo que nas próximas semanas serão também instalados postos na A1 (Autoestrada do Norte), A6 (Autoestrada do Alentejo Central), A8 (Autoestrada do Oeste), A22 (Via do Infante) e A23 (Autoestrada da Beira Interior)”, acrescentou fonte do Ministério à Agência Lusa.

Os postos de carregamento permitem o carregamento de 80% da bateria dos carros elétricos em aproximadamente 20 a 30 minutos.