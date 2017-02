O Presidente da República associou-se ao Dia Mundial da Luta contra o Cancro, que se assinala hoje, e manifestou a sua “admiração e gratidão” aos profissionais de saúde e instituições que lutam contra a doença.

Marcelo Rebelo de Sousa destaca “os profundos progressos científicos verificados na luta contra o cancro a nível da investigação científica, da medicina, do desenvolvimento tecnológico e da abordagem na prestação dos cuidados de saúde aos doentes”.

As taxas de sucesso são cada vez mais elevadas, afirma Marcelo Rebelo de Sousa numa mensagem na página oficial da Presidência da República.

“O Presidente da República reconhece que Portugal tem um elevado nível de qualidade na prevenção e tratamento do cancro”, diz-se na mensagem, na qual, além de admiração pelos profissionais, o Presidente também deixa uma “mensagem de esperança e solidariedade” aos doentes e suas famílias.

A mensagem escolhida para este dia assinala a necessidade de as pessoas serem ativas e terem estilos de vida saudável como forma de prevenir doenças crónicas e também o cancro.

Todos os anos são diagnosticados em Portugal 40 a 45 mil novos casos de cancro e morrem entre 20 a 25 mil doentes oncológicos, segundo dados da Sociedade Portuguesa de Oncologia. Atualmente existem 50% de possibilidades de se desenvolver um cancro ao longo da vida, mas estima-se que a incidência vá ainda aumentar.

Reconhecendo “o poder do desporto na transformação de vidas”, a organização do Dia Mundial do Cancro apela ao apoio da comunidade desportiva para ajudar a combater o cancro, aumentando a consciência entre os seus atletas, fãs, treinadores e comunidades.

Partilhando a mensagem “Nós Podemos, Eu Posso”, clubes desportivos amadores ou profissionais, atletas, equipas e apreciadores de desporto são convidados a partilhar mensagens preventivas.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em 2012 registaram-se 8,2 milhões de novos casos, estimando a entidade da ONU que esses números subirão a 22 milhões anuais nas próximas décadas.