A praia da Falésia, no Algarve, foi eleita uma das melhores do mundo (12.ª) para os utilizadores do site de viagens TripAdvisor, que divulgou as preferências dos viajantes nesta quarta-feira.

A lista dos 25 melhores areais do globo é liderada pela Baía Grace (Grace Bay) nas ilhas britânicas Turcas e Caicos. Segue-se a praia da Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, no Brasil, e a praia de Varadero, em Cuba.

A lista é feita com base na qualidade e no feedback positivo dos utilizadores do site TripAdvisor no último ano.

A praia da Falésia, localizada nos Olhos de Água, conta atualmente com 4050 avaliações no site de viagens, das quais 696 consideram a praia algarvia "excelente".

Entre as praias distinguidas destaque ainda para a Playa La Concha, em Espanha, e White Beach, em Borocay, nas Filipinas, que ocupa o 25.º lugar.

As 10 melhores praias de Portugal

O site de viagens divulgou ainda as 10 melhores praias de Portugal para os seus utilizadores. Em primeiro lugar surge a praia que está incluída na lista das melhores do mundo, sendo seguida pela Praia Dona Ana, em Lagos. Os cinco primeiros lugares são mesmo ocupados por praias do Algarve, surgindo em 3.º a praia da Rocha, em Portimão, em 4.º a praia São Rafael, em Albufeira, e em 5.º a praia Marinha, no Carvoeiro.

Apenas no 6.º lugar surge uma praia mais acima no mapa. Trata-se da praia do Guincho, em Cascais.

Mas, rapidamente, a lista volta a descer no mapa, com o 7.º lugar atribuído à Praia do Barril, em Tavira, e o 8.º à praia Cabanas de Tavira, em Cabanas.

O ranking sobe depois até Aljezur, onde se encontra a praia de Odeceixe, a 9.ª melhor praia do país.

O último lugar é atribuído à praia da Nazaré.