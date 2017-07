Um homem de 37 anos morreu hoje afogado na Praia do Crocodilo em Vila Boa do Bispo, Marco de Canaveses, informou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo o comandante dos bombeiros do Marco, Sérgio Silva, o homem estava com a família na praia fluvial, tendo desaparecido quando “foi à água chamar os filhos”.

O corpo foi retirado das águas cerca de uma hora depois do alerta dado pelas 15:25.

No local estiveram os Bombeiros do Marco de Canaveses, com quatro veículos, um barco e 11 operacionais, bem como a GNR de Alpendurada.

A VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do Vale do Sousa esteve também no local e o óbito foi confirmado pela equipa médica.