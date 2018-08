A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) interditou o acesso à praia de Nossa Senhora, na Zambujeira do Mar (Odemira), devido à instabilidade da arriba, disse hoje à agência Lusa um responsável do organismo.

A APA detetou um conjunto de blocos rochosos em risco iminente de queda e, por essa razão, decidiu, no dia 02 deste mês, interditar o acesso de banhistas à zona com a colocação de sinalização”, indicou André Matoso, diretor da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Alentejo da APA.

Para precaver eventuais incidentes no local, segundo o mesmo responsável, “foram colocadas placas de sinalização, barreiras de proteção e fitas de interdição no acesso ao areal” da praia, que, apesar de não ser de uso balnear, “é frequentada por inúmeros banhistas”.

A interdição na praia, localizada a norte da Zambujeira do Mar, na freguesia de São Teotónio, concelho de Odemira, distrito de Beja, abrange a permanência, utilização ou qualquer atividade, incluindo atravessar ou circular a pé no areal.

De acordo com a APA, o acesso à praia permanecerá interditado, até que sejam reunidas as condições que permitam retirar "os blocos instáveis" e feita uma "reavaliação técnica das condições de risco da arriba".

“Vamos tentar fazer o desmonte de blocos rochosos com arnês e com uma pessoa suspensa, porque, devido à altura da parede rochosa, é impossível colocar máquinas no areal. Por isso, a operação será mais complexa”, acrescentou.

A ação de sinalização e interdição do acesso à praia foi acompanhada pela Polícia Marítima de Sines.