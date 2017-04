Uma mulher caiu na tarde deste sábado na zona da Praia da Ursa, em Sintra, e está a ser assistida pelos Bombeiros Voluntários de Almoçageme, aguardando a chegada de um helicóptero da Força Aérea para ser transportada para o hospital.

Segundo o capitão do Porto de Cascais, Mário Domingues, a queda ocorreu cerca das 15 horas em circunstâncias ainda não determinadas.

A mulher de 45 anos, que se queixa de dores nos membros inferiores e que sofreu escoriações na cara, foi assistida e estabilizada no local pelos bombeiros voluntários de Almoçageme.

A vitima, adiantou o capitão do Porto de Cascais, aguarda agora a chegada do helicóptero da Força Aérea Portuguesa para ser retirada do local e transportada para o hospital.