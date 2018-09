O cadáver de um homem com cerca de 70 anos foi encontrado carbonizado, dentro de um carro em chamas, esta quinta-feira, na localidade de Pousadinhas, freguesia de Rochoso e Monte Margarida, na Guarda. O alerta foi dado às 08:20 para um incêndio. Quando os bombeiros chegaram ao local, depararam-se com um carro a arder e, durante os trabalhos de combate ao fogo, encontraram o cadáver carbonizado.

A viatura estava completamente tomada pelas chamas e no final do combate encontraram uma pessoa carbonizada no seu interior", disse fonte dos Bombeiros Voluntários da Guarda à TVI.

O fogo propagou-se para a zona de mato envolvente, mas foi prontamente extinto pelos bombeiros.

No local, pelas 10:00, permaneciam ainda nove operacionais, apoiados por três viaturas.

As autoridades estão também no local, incluindo elementos da Polícia Judiciária e da GNR, disse a fonte do CDOS da Guarda, em declarações à Lusa.