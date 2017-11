Se não sabe como poupar água quando 94% do país está em situação de seca extrema, reunimos abaixo algumas dicas dos especialistas que poderão ser do seu interesse, já que ao nível da poupança são de certeza.

Redutor de caudal

É fácil de adquirir numa qualquer superfície, de instalar e num piscar de olhos poupa 40% de água. É, porventura, a medida mais simples e eficaz.

Banhos rápidos

É na higiene diária que o desperdício é maior, particularmente na hora de tomar banho. Se optar pelo duche pode poupar até 5.000 litros de água por mês. E se esse duche for de apenas cinco minutos poupa mais 1.300 litros.

Fechar a torneira

Enquanto lava os dentes, as mãos ou faz a barba vá fechando a torneira. Pode poupar 2.700 litros. Num minuto de água a correr desperdiça 12 litros.

Lavar a loiça na máquina

Com a carga completa, a poupança é muito eficiente e pode chegar aos 1.900 litros de água por mês. Mas se tiver de lavar a loiça à mão, opte por encher um alguidar. Poupa 360 litros.

Lavar a roupa na máquina

Também nesta máquina a eficiência beneficia de uma carga completa. Se ainda assim não for possível evitar lavagens frequentes e com menor carga, selecione o programa de meia-carga.

Autoclismo

Um autoclismo com duas possibilidades de descarga permite poupar mais de 1.500 litros de água por mês quando comparado com um autoclismo de descarga simples. E se o autoclismo tiver o depósito acessível, colocando uma garrafa com água no seu interior pode poupar litro e meio de água em cada descarga. Faça também uma utilização mais disciplinada dos sanitários.

Reaproveitar a água

Enquanto espera pela água quente coloque um balde por baixo da torneira. Essa água poderá servir para o autoclismo, para limpezas, para regar as plantas ou o jardim.