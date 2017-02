A EDP registou 50 postes partidos por causa do mau tempo e avisa que vai manter o estado de alerta e as equipas operacionais no terreno e em articulação com a Proteção Civil, informou esta sexta-feira a empresa.

As condições meteorológicas adversas, designadamente com "fortes rajadas de vento e a chuva" registadas esta madrugada afetaram as regiões do Norte, principalmente em Viana do Castelo, Braga e Vila Real, registando-se “danos na rede de distribuição, com especial evidência em 50 postes partidos com queda de linhas elétricas”, informa a EDP, em comunicado.

“Face às previsões de agravamento das condições meteorológicas a partir do fim da tarde de hoje, a EDP Distribuição mantém o estado de alerta, as equipas operacionais no terreno, a sua articulação com as estruturas locais e nacionais de Proteção Civil e uma ligação permanente ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para garantia de informação atualizada”, lê-se no mesmo comunicado da empresa do setor energético.

A EDP Distribuição reforçou o dispositivo operacional com cerca de 500 colaboradores no terreno, apoiados por 200 viaturas e 12 geradores de emergência, tendo sido possível até ao fim da manhã desta sexta-feira reparar “todas as avarias na rede de Média Tensão ocorridas durante madrugada”.

Os distritos da região Norte - Aveiro, Viseu, Guarda, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança - estão esta sexta-feira sob aviso laranja, o segundo mais grave, decretado pelo IPMA, nalguns casos devido ao forte vento, noutros também por causa da chuva.

Alguns avisos laranja prolongam-se até às 06:00 de sábado por causa do vento e da agitação marítima, como são os casos de Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, enquanto nos distritos de Viseu, Guarda, Vila Real e Bragança os avisos laranja estendem-se por causa do vento, que pode atingir rajadas de 120 quilómetros por hora.

À exceção dos distritos de Santarém e Évora, todos os restantes estão com aviso amarelo por causa do vento e da chuva e nos distritos do litoral a preocupação é maior por causa da forte ondulação.