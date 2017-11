Portugal está a prestar apoio consular aos dois cidadãos portugueses que fugiram de Timor-Leste e foram detidos na Austrália, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros lembra, também, o “escrupuloso respeito” pelo sistema judicial timorense.

Numa conferência de imprensa à margem de uma reunião de chefes de diplomacia da União Europeia, Augusto Santos Silva confirmou que “estão neste momento detidos em Darwin dois cidadãos portugueses, Tiago Guerra e Fong Guerra, sua mulher”, e apontou que, “a partir do momento” em que o Estado português teve conhecimento da situação, ativou o mecanismo de proteção consular.

“Nós não temos consulado em Darwin e portanto é o cônsul honorário de Portugal em Darwin que está a fazer o favor de prestar o apoio consular devido a estes cidadãos, sob orientação, evidentemente, do nosso consulado em Sidney”, precisou, citado pela Lusa.

Veja também a reportagem da TVI sobre o caso: "Culpa sem provas"

O ministro sublinhou diversas vezes que “o apoio consular é um dever do Estado português e um direito dos cidadãos portugueses, independentemente da situação jurídica em que esses cidadãos se encontrem”.

“Confirmo também que esses dois portugueses, que aguardavam que um tribunal superior de Timor-Leste processasse o recurso que interpuseram face a uma sentença judicial de primeira instância, eram titulares e são titulares de um passaporte português”, disse, especificando que ambos renovaram os respetivos cartões de cidadão no início deste ano, e mais recentemente pediram e foi-lhes emitido passaporte português.

O ministro apontou que os dois cidadãos não teriam “documentos de viagem para a Austrália, e portanto a sua entrada se fez por via ilegal, e por isso mesmo é que estão detidos”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros "está a lidar com esta situação seguindo sempre os três princípios que formam a sua atuação: respeito escrupuloso pela lei portuguesa; respeito escrupuloso pela lei internacional e pela lei e o sistema de justiça de Estados terceiros; e, em terceiro lugar, procurando dar todo o apoio legal possível aos cidadãos portugueses, onde quer que eles estejam e o que quer que eles tenham feito”.

O que vai acontecer à situação dos dois portugueses que se encontram detidos em Darwin depende, ´prima facie´ (antes do mais), da decisão das autoridades australianas e de decisões de autoridades de Timor-Leste

Santos Silva sublinhou que, enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, não pode comentar o processo em curso num sistema judicial de um país terceiro.

Sobre a petição que já deu entrada na Assembleia da República, a reclamar que "o Governo de Portugal intime o Governo de Timor-Leste para que este processo seja transferido para Portugal, uma vez que o sistema judicial timorense tem provado ser incapaz de lidar com um caso como este”, disse que respeita as petições, mas também o sistema judicial de outros países.

“Eu respeito as petições que os cidadãos decidem apresentar e respeitarei também, evidentemente, o debate e eventuais pronúncias sobre essa petição que a Assembleia da República venha a fazer. Repito: enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal eu não me pronuncio sobre aspetos, sobre lei e sistema judicial de outros países”, declarou.

Digo em relação a este caso o mesmo que disse em relação a outros: confio que na tramitação do caso, segundo a lei e no quadro das instituições do Estado soberano em causa, justiça seja feita”.