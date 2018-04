Um avião da Portugália com destino a Manchester teve de regressar a Lisboa depois de detetada uma anomalia técnica, confirmou fonte da TAP à TVI24.

A mesma fonte disse tratar-se de um procedimento normal e que em momento algum os passageiros ou a tripulação correram qualquer perigo.

O aparelho, um Embraer ERJ-195AR, com capacidade para 118 passageiros, levantou voo de Lisboa pelas 14:25 com destino a Inglaterra e sobrevoava a região do Porto quando foi detetada a falha técnica.

No regresso a Lisboa, os passageiros foram reencaminhados para outro avião.