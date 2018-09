A associação ambientalista Zero anunciou hoje que vai desafiar empresas, autarquias e outros setores da sociedade a fixarem metas de descarbonização, na sequência da Cimeira Global de Ação Climática, que terminou na sexta-feira em São Francisco.

Em comunicado, a Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável salientou que existe um conjunto limitado de autarquias e empresas em Portugal que assumiram compromissos de redução de emissão de gases com efeito de estufa para 2020 ou mais tarde.

Porém, reforçou, “são metas que não têm tido a devida visibilidade pública, não estão sistematizadas e, muitas vezes, também são pouco ambiciosas”.

A Zero entende ser “crucial que empresas, autarquias e outros setores da sociedade estabeleçam metas ambiciosas de descarbonização de curto prazo e para as próximas décadas, efetuem planos de implementação e as anunciem publicamente”.

Com a descarbonização pretende-se inverter a subida das emissões daqueles gases.

A cimeira agora realizada em São Francisco pretendeu reforçar a ação e os compromissos estabelecidos na Cimeira de Paris de combate às alterações climáticas, realizada no final de 2015, sob o patrocínio da Organização das Nações Unidas.

Na altura, os países participantes comprometeram-se em conter o aumento da temperatura média global, bem abaixo dos dois graus Celsius (2ºC), desenvolvendo esforços para o limitar em 1,5ºC, recordou a Zero no seu texto.

Os participantes nesta cimeira de São Francisco querem que os líderes dos vários países aumentem a ambição e acelerem a ação contra as alterações climáticas até 2020.