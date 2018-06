Na passada quarta-feira roubaram o carro a Maria Teresa Taveira e, por estar dentro do veículo, a mulher de Leça da Palmeira ficou também sem documentos e sem a cadeira de rodas do filho. Seria o Facebook a salvar-lhe parte do que perdeu.

Após o roubo, a mulher fez um post no Facebook a pedir aos assaltantes para, pelo menos, lhe devolverem a cadeira de rodas do filho.

O post foi partilhado por mais de 45 mil pessoas e chegou até aos assaltantes, que deixaram no local do assalto a cadeira de rodas e os documentos.

Teresa deu a notícia no Facebook e agradeceu aos "senhores assaltantes" pela devolução e a todos aqueles que partilharam a publicação.

Para além dos documentos e da cadeira de rodas, os assaltantes devolveram coisas que não eram de Teresa, que fez uma nova publicação para ver se encontra o dono das mesas.