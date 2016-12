A Torre e Igreja dos Clérigos, no Porto, registaram este ano 625 mil visitantes, aumentando 25% em relação a 2015 e fixando um “recorde absoluto”, com os espanhóis a liderar a lista.

A Igreja e Torre dos Clérigos terminam 2016 com um recorde absoluto em número de visitantes nacionais e estrangeiros”, salientou a Irmandade dos Clérigos, que gere os acesso aos monumentos.

Contas feitas, e tendo em conta que a entrada na igreja é gratuita, 625 mil turistas passaram na receção para subir à torre.

Os cidadãos estrangeiros são a maioria dos visitantes (85%), com os espanhóis a liderar (45%), seguidos pelos franceses com 13%, brasileiros com 7%, alemães com 5% e britânicos com 3%.

Os restantes 12% dos visitantes são oriundos de outros países como os Estados Unidos, China, Itália, Coreia do Sul ou Rússia.

O ano de 2016 foi também aquele em que a Torre dos Clérigos esteve aberta mais tempo em período noturno. Pôde visitar-se até às 23:00, durante 168 noites.

Ainda este ano, a Torre dos Clérigos conquistou os prémios nacionais para a melhor intervenção de restauro e de reabilitação do património cultural - Prémio Villalva da Fundação Calouste Gulbenkian e uma menção honrosa no Prémio IHRU para a Melhor Intervenção de Restauro de Uso Impacto Social, e ganhou o prémio ‘Travelers Choice 2016’ do TripAdvisor.