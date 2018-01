A primeira bebé do ano chama-se Letícia e nasceu à meia-noite no Centro Materno Infantil do Porto, com apenas 27 semanas de gestação.

Letícia nasceu prematura. Pesa 860 gramas, mede 34,5 centimetros e está numa incubadora para poder crescer em condições.

Letícia é a segunda filha de um casal de Vizela.

A mãe estava internada em Guimarães e teve de ser transferida na noite de domingo, 31 de dezembro, para o Centro Materno Infantil do Porto, onde a bebé acabaria por nascer logo no início do novo ano.

Letícia nasceu de parto normal e deverá agora ficar internada durante, pelo menos, dois meses e meio.