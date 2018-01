O ministro da Saúde está a aguardar as conclusões do grupo de trabalho sobre a transferência da sede do Infarmed de Lisboa para o Porto. Adalberto Campos Fernandes espera por essas conclusões para tomar uma decisão sobre o assunto,pedindo que se dê "espaço e sossego" ao grupo de trabalho para trabalhar. A análise terminará em junho.

[O grupo de trabalho] tem de ter espaço, sossego e condições para fazer um trabalho independente e rigoroso que habilite a tomada de posição informada”.

Na quinta-feira, a presidente do Infarmed assumiu no parlamento que o anúncio da transferência da sede de Lisboa para o Porto está a perturbar a atividade habitual da entidade, da qual 20 funcionários pediram este mês para sair.

"É difícil continuarmos o trabalho normal pensando que vamos estar seis meses sem saber o que vai acontecer", disse Maria do Céu Machado, que foi ouvida, a pedido do PSD, numa comissão parlamentar de Saúde extraordinária sobre este assunto.

O ministro da Saúde assumiu, no final de novembro, que a decisão de transferir a sede do Infarmed para o Porto foi “muito mal comunicada” e assumiu as responsabilidades por essa má comunicação.

A Comissão de Trabalhadores do Infarmed, também ouvida, na quinta-feira, no parlamento considerou "errada e irrefletida" a transferência da sede de Lisboa para o Porto, refutando que a mudança é suportada pela candidatura da cidade a sede da Agência Europeia do Medicamento.

Atualmente, a renda paga por ano ao Ministério das Finanças pelos edifícios do Infarmed no Parque da Saúde, em Lisboa, é de 320 mil euros.

Mas, de acordo com a comissão de trabalhadores, a mudança do Infarmed para o Porto implicaria necessariamente o uso de dois edifícios enumerados na candidatura da cidade à sede da Agência Europeia do Medicamento - Palácio Atlântico e Palácio dos Correios - cuja renda anual ronda os 13 milhões de euros.

A comissão de trabalhadores contesta ainda o facto de ter sido excluída do grupo de trabalho criado pela tutela para "analisar cenários da mudança do Infarmed para o Porto", quando esse grupo de trabalho integra consultores do Infarmed.