A Avenida D. Carlos I no Porto, junto à Foz do Douro, vai ser cortada esta terça-feira a partir das 18:00 devido às condições meteorológicas adversas previstas até quarta-feira, com ventos e agitação marítima fortes, anunciou a câmara municipal.

Com o Porto “sob aviso laranja a partir do final da tarde”, está também prevista “agitação marítima forte entre a meia-noite as 15:00 horas de quarta-feira”, com a “ondulação de noroeste a variar entre os cinco e seis metros, podendo atingir os 10 metros de altura”, refere ainda o comunicado publicado no portal da autarquia.

“A Proteção Civil Municipal recomenda, assim, à população que tome as devidas precauções, apelando ao respeito pelos perímetros de segurança e cortes de trânsito que serão estabelecidos junto da orla costeira e acessos aos molhes, nomeadamente na Avenida de D. Carlos I."

A Câmara do Porto, através do Departamento Municipal de Proteção Civil, “continuará a acompanhar permanentemente a atualização destas previsões, implementando todas as medidas preventivas e de segurança adequadas, e difundirá os avisos que se julguem necessários”, conclui o documento.