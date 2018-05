Cinco automobilistas foram hoje multados pela PSP por circularem em marcha lenta na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, num protesto que a polícia admite estar relacionado com o preço dos combustíveis.

Em declarações à Lusa, fonte do gabinete das Relações Públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto, os automobilistas “circulavam lentamente ao par, num protesto qualquer”, impedindo a normal circulação naquela via.