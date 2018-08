A praia de Angeiras Sul, em Matosinhos, está interdita a banhos desde quarta-feira devido a uma alteração na qualidade da água, tendo a câmara já feito uma contra-análise esta manhã, adiantou hoje à Lusa a presidente, Luísa Salgueiro.

Tivemos conhecimento de que uma das análises realizadas ontem [quarta-feira] pela Agência Portuguesa do Ambiente [à qualidade da água] apresentou valores que obrigaram à interdição da praia a banhos”, disse.

A autarca de Matosinhos, distrito do Porto, revelou que hoje de manhã foi já feita uma contra-análise para se identificar a causa da contaminação microbiológica para que, rapidamente, seja reposta a normalidade.

Luísa Salgueiro lembrou que aquela zona está a ser alvo das obras do Portinho de Angeiras e que as mudanças que ali se fazem no fundo do mar podem ter gerado alguma alteração na qualidade da água.