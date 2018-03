Dois homens foram detidos por suspeitas de aquisição de notas falsas de 500 euros para colocar em circulação, tendo a Polícia Judiciária (PJ) apreendido 457 notas, com um valor total de 228.500 euros, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, a PJ refere que os suspeitos foram detidos em flagrante delito, no Porto.

As detenções ocorreram na sequência de diligências de recolha de prova, no âmbito das quais foram apreendidas 457 notas falsas, com o valor facial de 500 euros, num total de 228.500 euros”, escreve.