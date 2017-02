Um acidente, que envolveu quatro viaturas, provocou a morte de uma pessoa, este sábado à noite, no Porto. O desastre ocorreu na VCI, uma das estradas com mais trânsito na Invicta, junto ao nó de Francos, no sentido Arrábida-Freixo.

Fonte do Batalhão de Sapadores de Bombeiros do Porto confirmou à TVI que há uma vítima mortal e que estão ainda três pessoas encarceradas, para além dessa pessoa que veio a falecer.

O desastre terá envolvido mais do que estas quatro pessoas.

O chefe dos Bombeiros está no local, onde se encontram três viaturas dos bombeiros, várias ambulâncias e ainda os bombeiros voluntários portuenses.

O alerta foi dado às 20:34, numa noite de chuva intensa no Porto, estando a decorrer o clássico FC Porto-Sporting. É expectável que haja complicações no trânsito ainda depois de o jogo de futebol acabar.