Uma mulher com cerca de 25 anos ficou "ferida com gravidade" após cair numa cascata na Portela do Homem, um passo de montanha sobre a fronteira Espanha - Portugal, na serra do Gerês, no município de Terras de Bouro, distrito de Braga.

O alerta, segundo apurou a TVI24 junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, foi dado pela 13:20, tendo a operação de resgate sido concluída "por volta das 15:55".

O resgate foi feito por elementos do GIPS [Grupos de Intervenção de Proteção e Socorro] que estão de patrulha no local", adiantou a fonte contatada pela TVI24.

Após o resgate, a mulher foi transportada de helicóptero para o Hospital de Braga.

São ainda desconhecidas as causas da queda da mulher na cascata.