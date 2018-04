A GNR anunciou hoje que deteve dois homens por suspeita dos crimes de furto a residências e de dano, no distrito de Portalegre, tendo um deles, após terem sido presentes ao tribunal, ficado em prisão preventiva.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR explica, em comunicado, que os suspeitos, de 22 e 27 anos, foram detidos na sexta-feira, quando uma patrulha da guarda “surpreendeu” um dos homens a praticar um furto numa unidade hoteleira, detendo-o em flagrante delito.

Após várias diligências de investigação realizadas por militares do núcleo de investigação criminal de Ponte de Sor e do posto territorial de Avis, foi detido, fora de flagrante delito, o segundo suspeito”, lê-se no documento.