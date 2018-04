A GNR de Marvão, Portalegre, deteve, esta quarta-feira, um homem de 51 anos, por violência doméstica naquela localidade.

Após a denuncia de que o suspeito estaria a agredir a sua mãe, de 82 anos, os militares deslocaram-se ao local e presenciaram as ameaças e a coação psicológica efetuada por parte do agressor, tendo por isso sido de imediato detido pelos militares.

O suspeito, já com antecedentes pelo crime de violência doméstica e condução sob o efeito de álcool, foi presente esta quinta-feira no Tribunal Judicial de Nisa, sendo-lhe aplicada a medida de coação de proibição de contacto com a mãe e realização de um tratamento devido ao problema de alcoolismo.