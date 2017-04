Um camião carregado com leitões despistou-se, esta quarta-feira à tarde, na A13, perto de Benavente. O acidente provocou um ferido ligeiro, que já foi transportado para o hospital, e está a condicionar o trânsito naquela via.

O acidente aconteceu na saída da A13, no nó de Santo Estêvão, no sentido Benavente - Santo Estêvão. O motorista, de 41 anos, ficou ferido e já foi transportado para o hospital, confirmou à TVI24 o comandante dos Bombeiros de Benavente, José Manuel Napumoceno.

Alguns animais morreram e outros ficaram feridos. O trânsito está ainda condicionado naquela via. Os animais que sobreviveram foram recolhidos e o veículo rebocado.Procedem-se agora aos trabalhos de limpeza da via.

O camião acidentado despistou-se e tombou na via, provocando a fuga dos animais. Os bombeiros de Benavente estiveram no terreno com um veículo com água a refrescar os animais que estão na via.

O alerta foi dado cerca das 12:30. Ainda se mantêm no terreno, além dos bombeiros de Benavente, elementos da GNR e também da Brisa e da empresa proprietária do camião acidentado.