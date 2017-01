O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, convocou, esta quinta-feira, uma conferência de imprensa por causa do caso da agressão ao jovem Rúben Cavaco, em agosto, em Ponte de Sor.

Em comunicado enviado às redações, o Ministério de Santos Silva convoca os jornalistas para as 18:00.

Em 17 de agosto de 2016, em Ponte de Sor, os dois jovens, gémeos, filhos do embaixador do Iraque em Portugal, terão espancado outro jovem, Rúben Cavaco, que sofreu múltiplas fraturas e que chegou a estar em coma induzido.

Até agora, a embaixada do Iraque ainda não respondeu ao pedido de levantamento da imunidade diplomática dos jovens, para que possam ser ouvidos em tribunal sobre o caso.

Ontem, quarta-feira, o Ministério Público (MP) levantou o segredo de justiça do processo. Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República referiu "enviou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) certidão do processo, com a finalidade da mesma poder ser ponderada no âmbito do procedimento diplomático que for considerado adequado.”

Em consequência, o Ministério dos Negócios Estrangeiros insistiu na necessidade, de acordo com “elementos adicionais”, do levantamento da imunidade diplomática dos filhos do embaixador do Iraque.

Num comunicado, o Ministério confirma que recebeu da Procuradoria-Geral da República elementos adicionais sobre o processo que foram pedidos em 6 de janeiro.