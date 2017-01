O ministro dos Negócios Estrangeiros revelou, esta quarta-feira, que as autoridades iraquianas ainda não responderam ao pedido português de levantamento da imunidade diplomática dos filhos do embaixador em Lisboa, alegadamente envolvidos em agressões a um jovem em Ponte de Sor no verão.

O Governo português deu um prazo de 20 dias úteis para o Iraque responder a este pedido, que é o segundo das autoridades portugueses, e que termina amanhã às 24:00.

Tenho expectativa de que a interação que tem existido entre Portugal e o Iraque se conclua e o meu desejo é que se conclua de forma a que seja possível apurar os factos ocorridos em agosto em Ponte de Sor, identificar eventuais responsáveis e, se for caso disso, levar esses responsáveis à justiça", afirmou.

A agressão aconteceu a 17 de agosto, quando o jovem Rúben Cavaco foi espancado em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, alegadamente pelos filhos do embaixador do Iraque em Portugal, gémeos de 17 anos.

O jovem sofreu múltiplas fraturas, tendo sido transferido no mesmo dia do centro de saúde local para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, chegando mesmo a estar em coma induzido. O jovem acabou por ter alta hospitalar no início de setembro.

Os dois rapazes suspeitos da agressão são filhos do embaixador iraquiano em Portugal, Saad Mohammed Ali, e têm imunidade diplomática ao abrigo da Convenção de Viena.