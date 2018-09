A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de um homem, de 31 anos, suspeito do homicídio de um homem de 58 anos na freguesia da Bretanha, concelho de Ponta Delgada, no domingo.

Terá havido uma altercação entre vítima e autor do homicídio, que eram próximos", disse à agência Lusa fonte da PJ.

A vítima foi morta no quarto da sua residência após "fortes agressões" com um "objeto contundente", precisou a mesma fonte, que admitiu a possibilidade de embriaguez do suspeito de homicídio.

O suspeito, com 31 anos, está a ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.