Uma mulher com cerca de 45 anos e com sinais de violência foi encontrada morta, esta segunda-feira de manhã, em Lisboa. O alerta foi dado pelas 08:20, por um popular que passava na zona.

De acordo com fonte da PSP à TVI, a mulher apresentava sinais de violência, "nomeadamente hematomas no rosto", e foi encontrada "numa zona de hortas, debaixo do viaduto que liga as Olaias a Marvila.

A Polícia Judiciária já foi chamada ao local e já recolheu indícios para investigação. Pelas 12:15, aguardava-se ainda a remoção do corpo por parte do Instituto de Medicina Legal.

A mulher não tinha consigo documentos, pelo que não foi possível, de imediato, confirmar a identificação. Mas, de acordo com a polícia, "será da zona, já que alguns populares disseram que a conheciam".