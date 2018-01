A Polícia Judiciária apreendeu um contentor de tabaco de contrabando com 8.798.400 cigarros. A apreensão foi feita pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, no âmbito de um inquérito sediado no DIAP de Lisboa, na zona de Lisboa.

Dentro do contentor estavam apreendidas 564 “master boxes” de tabaco da marca Manchester.

"O tabaco apreendido seria proveniente de Singapura e teria o Reino Unido como destino. O valor do prejuízo ao Estado correspondente ao imposto que não seria cobrado ultrapassa os 1,5 milhões de euros", escreve aquela força policial em comunicado.

As investigações estão ainda a decorrer.