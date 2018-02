Três agentes da PSP foram, esta terça-feira, agredidos com uma barra de ferro, quando respondiam a uma ocorrência numa oficina em Olhão, no Algarve.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar, a PSP foi chamada a uma ocorrência, com indicação de que se encontrava na oficina "um homem muito agitado". À chegada ao local, os agentes foram recebidos com muita agressividade por parte do indivíduo, que "se despiu e se sujou com óleo".

Os agentes perceberam que o agressor tinha uma barra de ferro na mão e tentaram acalmá-lo. O primeiro agente que se aproximou do homem foi agredido duas vezes na cabeça, com a barra de ferro. Fonte da PSP disse à TVI24 que um segundo agente se aproximou do homem e foi também agredido. Ficou com um dedo partido e uma lesão num ombro.

O terceiro agente sofreu "escoriações ligeiras".

O alegado agressor acabou por ser detido.

Os três agentes e o agressor foram transportados ao hospital de Faro. De acordo com fonte da PSP, o agente que foi agredido na cabeça já recebeu tratamento hospitalar e já teve alta. Os outros dois agentes aguardavam, às 20:00 para serem atendidos.