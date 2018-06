A PSP apreendeu um camião, na zona de Mirandela, no distrito de Bragança, carregado de viaturas, algumas das quais tinham sido furtadas recentemente na região, informou hoje aquela força de segurança.

Segundo divulgou hoje o Comando Distrital de Bragança da PSP, a operação ocorreu na noite de domingo, quando elementos da Esquadra de Mirandela localizaram o camião com o respetivo reboque atrelado estacionado em propriedade privada, próximo do acesso norte à autoestrada A4.

De acordo com a informação divulgada, a carga do reboque era constituída por sete viaturas, sendo duas veículos ligeiros de passageiros, dois ligeiros mistos e três ligeiros de mercadorias. No local, os agentes confirmaram que duas das viaturas tinham sido furtadas recentemente nesta região.

A duas viaturas (carrinhas pick up) constavam nos registos da polícia “para apreender, por ter sido apresentada queixa pelos respetivos proprietários e encontravam-se já identificadas com chapas de matrícula falsa”, segundo ainda as Relações Públicas do Comando Distrital.

A Polícia apreendeu todos os veículos e reboque e identificou “a empresa proprietária do camião e responsável pelo transporte, o proprietário do terreno e o provável condutor”.

O expediente foi enviado ao Tribunal de Mirandela e dado conhecimento à Polícia Judiciária, que irá agora prosseguir a investigação.