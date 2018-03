Elementos da Polícia Marítima conseguiram resgatar uma mulher que caiu, ao início da tarde de segunda-feira, numa arriba na Marginal Norte de Peniche.

​O alerta foi dado cerca das 13:15 tendo-se deslocado de imediato para o local elementos da Polícia Marítima, que tomaram conta da ocorrência", refere o comunicado da Autoridade Marítima Nacional a que a TVI24 teve acesso.

A operação de resgate, coordenada pelo capitão do porto de Peniche, contou "com o apoio de várias entidades", sendo que a "pessoa sinistrada, em consequência da queda, necessitou de apoio de suporte básico de vida no local".

A vítima terá sofrido queda aparentemente inadvertida, apresentando traumatismo no membro inferior esquerdo", sublinha o comunicado.

A Autoridade Marítima refere que "depois de imobilizada no local da queda, a cidadã foi resgatada pela equipa de grande ângulo dos Bombeiros Voluntários de Peniche e, após estabilizada, foi transportada pela SIV (INEM) para o Hospital de Caldas da Rainha".

Na operação estiveram envolvidos, para além do capitão do porto e de uma equipa de agentes do comando-local da Polícia Marítima de Peniche, a PSP, o INEM e os Bombeiros Voluntário de Peniche.