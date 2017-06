Foi encontrado o corpo do homem que desapareceu no sábado à noite junto ao Clube Naval, no Barreiro, quando apanhava bivalves, revelou fonte da Polícia Marítima à TVI24.

Conseguimos encontrar o corpo do cidadão de nacionalidade chinesa pelas 11:25", confirmou a mesma fonte.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para o desaparecimento do homem com cerca de 55 anos foi dado cerca das 22:30 de sábado pelos companheiros da vítima, que pertencia a um grupo “três ou de quatro” homens de nacionalidade chinesa que estavam na apanha de bivalves nesta zona.

A área do Clube Naval do Barreiro é uma zona onde é comum a apanha de bivalves por mariscadores.