Um professor de dança foi detido por suspeita de abuso sexual de menores, anunciou a Polícia Judiciária, nesta quinta-feira.

O homem, de 40 anos, foi detido após buscas à sua casa, "tendo sido possível recolher elementos indiciários do envolvimento do suspeito na prática de tais agressões sexuais".

Os abusos sexuais ocorreram na zona de Valongo, em locais frequentados pelo suspeito e pelas vítimas.

O professor de dança foi já presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de suspensão do exercício da atividade profissional e de apresentação periódica no posto policial da área de residência.