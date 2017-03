A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta terça-feira, a detenção do alegado autor de roubos à mão armada a um banco, quatro postos de correio e uma clínica da Maia.

As investigações apontam para a autoria de seis crimes de roubo, com utilização de arma de fogo, sendo quatro a postos dos CTT, um a uma sucursal bancária e o último a uma clínica médica, no período entre agosto do ano passado e janeiro do ano em curso", refere a Diretoria do Norte da PJ, em comunicado.