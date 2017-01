A Polícia Judiciária de Aveiro anunciou hoje a detenção, sábado à noite, em flagrante delito, de um homem de 57 anos que se barricou na sua casa, em Ílhavo, Aveiro, e tentou incendiá-la.

Em comunicado, a PJ adianta que “a GNR chegou ao local durante a ocorrência dos factos, tendo evitado o início do incêndio e detido em flagrante delito o seu autor”.

Segundo foi apurado, o suspeito, que estaria alcoolizado, “impregnou grande parte das superfícies da sua residência com matéria líquida combustível e acelerante, só não conseguindo proceder à ignição da mesma graças à pronta intervenção policial”.

De acordo com a PJ, no apartamento – que integra um edifício constituído por várias outras habitações – encontrava-se, na altura, uma filha do suspeito.