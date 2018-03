A Polícia Judiciária(PJ) de Braga está a investigar o assalto, com recurso a armas de fogo, esta sexta-feira, cerca das 11:45, a uma ourivesaria no centro histórico de Ponte de Lima, disse à Lusa fonte daquela força policial.

Contactado pela agência Lusa, o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, explicou que "o posto local efetuou os primeiros procedimentos, sendo que a investigação transitou para a alçada da diretoria de Braga da PJ por ter envolvido armas de fogo", disse.

O proprietário viu os assaltantes com as armas a entrarem no estabelecimento comercial refugiou-se. Não houve contacto entre eles. O grupo partiu as montras e furtou artigos", referiu Raul Curva, revelando que o "grupo" se "colocou em fuga num carro".