A casa do juiz desembargador Rui Rangel está a ser alvo de buscas da Polícia Judiciária no âmbito do processo Rota do Atlântico, confirmaram várias fontes judiciais à TVI24.

O juiz Rui Rangel e a mulher, Fátima Galante, também juíza desembargadora, foram notificados e vão ser presentes a interrogatório judicial, no Supremo Judicial de Justiça.

Foram emitidos dois mandados judiciais de detenção para o advogado Santos Martins e para o filho, ambos amigos próximos do juiz Rui Rangel, que já foram detidos.

Foram ainda emitidos vários mandados de detenção que estão ainda a ser executados, apurou a TVI.

A ação da Polícia Judiciária desta terça-feira está relacionada com uma certidão que foi retirada do processo Rota Atlântico que questionava o facto de um jovem de 21 anos, filho de um advogado amigo de Rui Rangel, ter recebido na sua conta transferências de 300 mil euros de José Veiga, apesar de não ter rendimentos declarados.

A investigação terá concluído, através da análise de emails, que o destinatário final do dinheiro era Rui Rangel.

As buscas da megaoperação já chegaram ao Estádio da Luz, à casa de Luís Filipe Vieira, ao Tribunal da Relação e a uma residência na Cruz Quebrada. As ações da Polícia Judiciária na casa do presidente do Benfica e na Luz não estão realacionadas com suspeitas de atividade ilícita dos visados, mas sim por ligações a Rui Rangel.

Ao que a TVI confirmou decorrem duas operações: uma da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e outra da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC). Em campo estão mais de 200 inspectores da Polícia Judiciária que estão a efetuar cerca de 30 buscas.

Ao que a TVI apurou em causa está o processo "Rota Atlântico", mas "não só".

"Estão vários factos em investigação", disse fonte judicial à TVI.

Em causa estão também vários crimes, nomeadamente, o tráfico de influências.

A Procuradoria-Geral da República já confirmou as buscas da Polícia Judiciária em vários locais e adianta que em causa estão suspeitas de crimes de “recebimento indevido de vantagem, ou, eventualmente, de corrupção, de branqueamento de capitais, tráfico de influência e de fraude fiscal”.

Em outubro de 2016, a Procuradoria-Geral da República confirmou que foi aberta uma investigação ao juiz desembargador Rui Rangel, com origem numa certidão do processo “Rota do Atlântico”.

“Confirma-se a existência de um inquérito que teve origem numa certidão do processo ‘Rota do Atlântico”, disse na altura a PGR, depois do jornal Correio da Manhã ter noticiado que o juiz Rui Rangel era suspeito de receber uma “fortuna do empresário futebolístico José Veiga”, também arguido naquele processo.

No âmbito da operação Rota do Atlântico, desencadeada a 03 de fevereiro de 2016, foram constituídos vários arguidos, entre eles José Veiga, Paulo Santana Lopes, Manuel Damásio e a advogada Maria de Jesus Barbosa.

De acordo com a investigação do Ministério Público e da Polícia Judiciária, José Veiga e Paulo Santana Lopes terão, alegadamente, atribuído vantagens indevidas a titulares de cargos políticos do Congo Brazzaville para, em troca, obterem contratos de obras públicas e de construção civil para a holding americana da multinacional brasileira Asperbras.

Na altura, o Correio da Manhã, avançou que seguindo o rasto a “milhões [de euros] escondidos”, a Polícia Judiciária terá encontrado “centenas de milhares de euros depositados em nome de um jovem sem motivo aparente”.

O jovem em causa será filho do advogado José Bernardo Santos Martins, amigo de Rui Rangel e, segundo o CM, a Polícia Judiciária acredita que o destinatário final do dinheiro será Rangel. O advogado e o filho foram alvo dos mandados de detenção executados esta terça-feira.

Apesar das suspeitas de vários crimes, o juiz Rui Rangel não poderá ser detido no âmbito da operação pelo facto de ser juiz.

Segundo os estatutos dos magistrados, os juízes só podem ser detidos em flagrante delito ou quando existir um despacho que marque o dia de julgamento.

“Os magistrados judiciais não podem ser presos ou detidos antes de ser proferido despacho que designe dia para julgamento relativamente a acusação contra si deduzida, salvo em flagrante delito por crime punível com pena de prisão superior a três anos.”

Já no caso das buscas, estas têm de ser presididas pelo juiz competente e um membro do Conselho Superior da Magistratura.



“Havendo necessidade de busca no domicílio pessoal ou profissional de qualquer magistrado judicial é a mesma, sob pena de nulidade, presidida pelo juiz competente, o qual avisa previamente o Conselho Superior da Magistratura, para que um membro delegado por este Conselho possa estar presente”.

As buscas desta manhã estão a ser acompanhadas por um juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça e pelo antigo procurador-geral da justiça, Souto Moura.