A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, identificou três suspeitos e deteve um deles, pela presumível autoria da prática dos crimes de burla relativa a seguro, simulação de crime e recetação.

De acordo com o comunicado da Judiciária, "um dos identificados, empresário de restauração na cidade de Viseu, comunicou às autoridades policiais que, numa noite do passado mês de fevereiro, tinha sido vítima de um roubo no seu restaurante, praticado por três desconhecidos".

Os três assaltantes teriam, supostamente, abordado o proprietário do estabelecimento, à hora do fecho, subtraindo diversos artigos e dinheiro em notas, num montante superior a 40 mil euros, bem como um cartão de multibanco, com qual efetuaram levantamentos", salienta o comunicado.

Segundo apurou a investigação, o patrão do restaurante "teria sido também forçado a entrar na casa de banho onde teria permanecido, privado da sua liberdade, durante toda a noite".

A investigação desenvolvida pela Polícia Judiciária permitiu apurar que o roubo e o sequestro não passaram de confabulação do denunciante, sendo que tudo foi por ele planeado, com apoio de um terceiro, com o único intuito de burlar a seguradora", realça a Judiciária.

O detido, de 39 anos de idade, e outro dos identificados, de 37 anos, foram presentes a interrogatório perante autoridade judiciária. Ambos os arguidos ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.