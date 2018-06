A Polícia Judiciária (PJ) deteve um suspeito de três roubos à mão armada, cometidos contra clientes que se encontravam no interior de uma agência bancária, no concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, anunciou hoje a PJ.

Os factos foram cometidos na zona da Póvoa de Santa Iria, em três diferentes dias de maio e junho deste ano, quando o ora detido, já com antecedentes criminais pelo crime de roubo, abordou as vítimas no interior de uma mesma agência bancária, quando estas realizavam operações de levantamento na caixa ATM [multibanco]”, explica a PJ, em comunicado.