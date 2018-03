A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 39 anos, residente na Ilha Terceira, nos Açores, por suspeita de pornografia de menores. Também uma mulher de 57 anos foi constituída arguida no mesmo inquérito.

A ação foi desenvolvida por inspetores da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da Polícia Judiciária com a colaboração de elementos do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada.

Segundo a PJ, a investigação, iniciada em dezembro do ano passado, apurou que o detido e a arguida, ela residente na zona de Évora, partilhavam, através da rede social Facebook, fotografias e vídeos com crianças a serem abusadas sexualmente.

Nesta ação, realizada simultaneamente nos Açores e na zona de Évora, a Polícia Judiciária apreendeu no computador utilizado pelo detido diversos ficheiros informáticos com imagens de crianças com menos de 14 anos a serem sexualmente abusadas.

O detido, que não possui antecedentes criminais, já foi presente a primeiro interrogatório judicial, mas não foram divulgadas as eventuais medidas de coação aplicadas.