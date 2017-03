A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção, no Norte, de três suspeitos de defraudar o Estado em elevados montantes, mas ainda não totalmente apurados, pelo não pagamento dos impostos devidos.

Em comunicado, a polícia indicia os detidos por associação criminosa para a prática de fraude fiscal e branqueamento.

No decurso desta operação, que contou ainda com a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), foram ainda detidas em flagrante delito mais cinco pessoas, duas por posse de documentação falsa, duas por entrada e permanência ilegal e uma por detenção de arma proibida.

Os arguidos, com idades compreendidas entre os 29 e 65 anos, alguns empresários e outros sem ocupação laboral, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial.