A Polícia Judiciária (PJ) deteve, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, um homem de 33 anos de idade, indiciado pela prática de um crime de homicídio, foi anunciado esta terça-feira.

“Os factos ocorreram no final da tarde de segunda-feira, na sequência de uma discussão, tendo o detido esfaqueado a vítima com golpes profundos num dos membros superiores”, refere o comunicado da PJ.

Segundo a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, o crime teve lugar no concelho de Sintra e a vítima é um homem de 48 anos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu, esta terça-feira, no hospital.

O detido será presente ainda hoje a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.